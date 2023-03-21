اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش جننت الجمهور بالأسود أبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في في مكان ما وهي ترتدي تيشرت حمالة من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلقت على الصور قائلة النيروز ، عيد الربيع ، عيد الطبيعة يعني حياة جديدة و أمل و وفرة و ازدهار و فرص حلوة كتير مهم لأرواحنا انو تتصل بالطبيعة يللي بتنضف و بتوازن طاقتنا ، و بتعطينا قوة الحياة كل ربيع و انتو بخير.

شاهد من هنا



