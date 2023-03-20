اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتألق من أحضان الطبيعة.. ومتابعون: انتي أجمل زهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “نسرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها من

داخل إحدى الحدائق، مرتدية ملابس صيفية، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “النيروز ، عيد الربيع ، عيد الطبيعة يعني حياة جديدة و أمل و وفرة و ازدهار و فرص حلوة، كتير مهم لأرواحنا انو تتصل بالطبيعة يللي بتنضف و بتوازن طاقتنا ، و بتعطينا قوة الحياة