نانسي عجرم… بإطلالة جريئة باللون الاسود تخطف الانظار فى لاس فيجاس الأمريكية.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في مدينة لاس فيجاس، ضمن جولتها الغنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها في المدينة الأمريكية الشهيرة بفستان أسود طويل مكشوف الكتفين، تميز بفتحة جانبية، وبفتحات في منطقة الخصر، وشاركها بعض فقرات الحفل المنتج الموسيقي العالمي مارشميلو.

وأضافت نانسي عجرم لإطلالتها قطعة مجوهرات أنيقة زينت كتفيها، وتركت شعرها منسدلا على جانبي رأسها.

وخلال جولتها الغنائية، اعتمدت نانسي عجرم في إطلالاتها على تصاميم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وظهرت بأكثر من فستان حمل توقيعه.