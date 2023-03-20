سارة سلامة… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سارة سلامة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت سارة سلامة، مرتدية بنطالا من الجلد مع جاكيت باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.