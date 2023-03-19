كما ولدت تماما..منة شلبي تفعل المستحيل وتعترف لم أستطع أن أقاوم غريزتي في أحد المشاهد وأكملت متعتي حتى النهاية.. ومتابع كسحت الشفط علي حق

ابو ظبي - احمد الجزار - على الرغم من مرور 19 عامًا على عرض فيلم الساحر إلا أنه لا يزال من العلامات المميزة في السينما ، حيث كان أول ظهور للفنانة اللامعة ، منة شلبي ، وأجرأ أدوارها على الإطلاق.

وكشفت الفنانة الشابة ، منة شلبي ، عن الموقف الذي أصاب والدتها بعد أن علمت بالمشهد الساخن الذي قدمته في فيلم الساحر ، حيث انهارت غريزتها أمام قبلات عشيقها وعجزت عن السيطرة على نفسها ، داخل. أحداث الفيلم الشهير للمخرج الراحل رضوان الكاشف.

وقالت منة شلبي في مقابلة سابقة معها عن فيلم الساحر: “صفعها ماما” عندما علمت أن زميلي سري النجار قبلني في أحد مشاهد فيلم الساحر ، وكان محمود عبد العزيز يطمئنها بأن كانوا يمثّلون القبلات وأنهم كانوا على الخدين حتى شاهدت الفيلم ، وشاهدت هذه المشاهد وصفعت خديها وقالت إن جدالتي ضاعت ، وبالطبع كنت صغيرة وكان يومًا صعبًا جدًا في حياتي. ”

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