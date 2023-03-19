نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما ولدت تماما..منة شلبي تفعل المستحيل وتعترف لم أستطع أن أقاوم غريزتي في أحد المشاهد وأكملت متعتي حتى النهاية.. ومتابع كسحت الشفط علي حق على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - على الرغم من مرور 19 عامًا على عرض فيلم الساحر إلا أنه لا يزال من العلامات المميزة في السينما ، حيث كان أول ظهور للفنانة اللامعة ، منة شلبي ، وأجرأ أدوارها على الإطلاق.
وكشفت الفنانة الشابة ، منة شلبي ، عن الموقف الذي أصاب والدتها بعد أن علمت بالمشهد الساخن الذي قدمته في فيلم الساحر ، حيث انهارت غريزتها أمام قبلات عشيقها وعجزت عن السيطرة على نفسها ، داخل. أحداث الفيلم الشهير للمخرج الراحل رضوان الكاشف.
وقالت منة شلبي في مقابلة سابقة معها عن فيلم الساحر: “صفعها ماما” عندما علمت أن زميلي سري النجار قبلني في أحد مشاهد فيلم الساحر ، وكان محمود عبد العزيز يطمئنها بأن كانوا يمثّلون القبلات وأنهم كانوا على الخدين حتى شاهدت الفيلم ، وشاهدت هذه المشاهد وصفعت خديها وقالت إن جدالتي ضاعت ، وبالطبع كنت صغيرة وكان يومًا صعبًا جدًا في حياتي. ”
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