مايوه شرعي..تسريب فيديو جديد لـ خالد يوسف مع شمس الكويتية نجمة سر سلطان..ومتابع حرام كده

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة الكويتية ، شمس ، حالة من الجدل الواسع على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، بعد إعلانها عن مشاركتها في دراما إخراج خالد يوسف ، والتي فاجأت عددًا كبيرًا من المواطنين.

نشرت الفنانة شمس الكويتية ، عبر حسابها على تويتر ، معلنة مشاركتها في مسلسل بعنوان سير سلطان مصر ، والذي وصفته بأنه أضخم مشروع درامي عربي.

وأكدت أنها كانت مسافرة إلى جمهورية مصر العربية من أجل المشاركة في دراما إخراج المصري خالد يوسف.

يبحث الجميع ومتابعوها ومشاهدوها في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم أجمع عن تفاصيل المسلسل الذي تشارك فيه الفنانة شمس الكويتية مع المخرج خالد يوسف.

أكدت الفنانة الكويتية شمس ، أنها تستعد حاليا لأول تجربة لها في التمثيل الدرامي ، وسيكون الإطلاق من مصر.

وكشفت تفاصيل مسلسل السير سلطان مصر ، أنها قصة سره السري ، كتبها الكاتب يوسف إدريس ، ويعالجها في الدراما المخرج خالد يوسف.

وكانت الفنانة الكويتية شمس قد أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع بين محبي ومحبي الفنانة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والعالم أجمع ، بسبب ملابسها المثيرة للجدل التي تنشرها على صفحاتها على فيسبوك.

إضافة إلى ذلك ، أثارت الفنانة الكويتية ، شمس ، جدلاً بسبب مدونتها ، وتقول إن والدتها اضطرت إلى سؤالها فور ولادتها عن رغبتها في العيش أم لا.