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.. شاهد الان قبل الحذف.. صدر ملكة الإغراء ميريام كلينك يخرج كاملاً من ملابسها.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.... شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ، ميريام كلينك ، صورة لها على موقع إنستجرام ، تظهر الجزء العلوي منها ، وهي ترتدي فستانًا بيج ، ويخرج صدرها منه بطريقة مثيرة ، وترفع شعرها ، وتضع مكياجًا لامعًا.

تدفقت التعليقات على صورة ميريام كلينك ، وعبّر الكثيرون عن خجلهم من مظهرها الذي وصفوه بأنه مشين ، بينما وصفه البعض بأنه إباحي وعرض مشين. على الرغم من الانتقادات الشديدة ، هناك من يغازل جمال ميريام وإثارتها وإطلالتها الأخاذة.

كما ظهرت ميريام كلينك مؤخرًا بإطلالة جريئة ، مرتديةً فستانًا أسود قصيرًا للغاية كشف عن سحرها ، وكذلك صور لها بملابس السباحة الوردي ، والملابس الضيقة التي تعمدت إثارة الجدل فيها. تفاعل معها المتابعون بشكل كبير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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