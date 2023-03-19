نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصاروخ وصل.. ظهرت على الثلج بملابس مكشوفه ميريام كلينك تتعرّض لا هجوم قوي..ومتابع استحي ع دمك على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك مقطع فيديو على حسابها على إنستجرام ، أثارت فيه الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي
وظهرت ميريام عارية في الفراش تغني بطريقة اعتبرها البعض استفزازية ، وعلقت على الفيديو بقولها: “هذا الأحد .. عملي”.
وفي اطلاله أخري ظهرت ميريام على الثلج بملابس جريئة ، ما عرّضها لهجوم كبير من قبل المتابعين ، الذين اعتبروا أنه من غير المناسب نشر هذه الصورة في هذه المرحلة ، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ، وأودى بحياة الآلاف من القتلى والجرحى.
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