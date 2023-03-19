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الصاروخ وصل.. ظهرت على الثلج بملابس مكشوفه ميريام كلينك تتعرّض لا هجوم قوي..ومتابع استحي ع دمك

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك مقطع فيديو على حسابها على إنستجرام ، أثارت فيه الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

وظهرت ميريام عارية في الفراش تغني بطريقة اعتبرها البعض استفزازية ، وعلقت على الفيديو بقولها: “هذا الأحد .. عملي”.

 

وفي اطلاله أخري  ظهرت ميريام على الثلج بملابس جريئة ، ما عرّضها لهجوم كبير من قبل المتابعين ، الذين اعتبروا أنه من غير المناسب نشر هذه الصورة في هذه المرحلة ، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ، وأودى بحياة الآلاف من القتلى والجرحى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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