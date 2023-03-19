نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مايوه شرعي.. مع الحصان الراقصة جوهرة تخطف القلوب بالأحمر الناري وتظهر أنوثتها..ومتابع كسحت صافيناز و سما .... شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها بأدق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالاتها المتنوعة التي تعكس جمالها وأناقتها دائمًا ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديو والصور “إنستجرام”.
وظهرت الراقصة الروسية ، وهي جوهرة ، مرتدية فستانًا أحمر ناريًا مفتوحًا ، بجانب حصان نال إعجاب متابعيها ، وتدفقت التعليقات عليها.
و أعلنت الفنانة جوهرة ، عن تعاقدها للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم “ماما حامل” بطولة الفنانة ليلى علوي ، تمهيدًا لبدء تصوير مشاهد العمل خلال أيام.
وقالت فنانة العرض إنها تجسد شخصية “راقصة لكن متواضعة” ، مؤكدة أنها لن تظهر بملابس الرقص المعتادة ، وأنها ستتحدث اللغة العربية طوال أحداث العمل.
من آخر الأعمال التي شاركت فيها جوهرة أغنية “كريسبي بسكويت” ، وغناها مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، حمادة مجدي ، وهذه الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة ، وتوزيع إسلام ساسو ، وتصويرها أحمد توتي. ونالت هذه الاغنية اعجاب الكثير من الجماهير. حيث نالت نسبة مشاهدة عالية عندما نشرها الفنان حسن شاكوش على موقع الفيديو العالمي “يوتيوب” ، كما أصبحت توجهاً خلال تلك الفترة.
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