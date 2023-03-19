.. شاهد الان قبل الحذف.. صدر ملكة الإغراء ميريام كلينك يخرج كاملاً من ملابسها.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.... شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ، ميريام كلينك ، صورة لها على موقع إنستجرام ، تظهر الجزء العلوي منها ، وهي ترتدي فستانًا بيج ، ويخرج صدرها منه بطريقة مثيرة ، وترفع شعرها ، وتضع مكياجًا لامعًا.
تدفقت التعليقات على صورة ميريام كلينك ، وعبّر الكثيرون عن خجلهم من مظهرها الذي وصفوه بأنه مشين ، بينما وصفه البعض بأنه إباحي وعرض مشين. على الرغم من الانتقادات الشديدة ، هناك من يغازل جمال ميريام وإثارتها وإطلالتها الأخاذة.
كما ظهرت ميريام كلينك مؤخرًا بإطلالة جريئة ، مرتديةً فستانًا أسود قصيرًا للغاية كشف عن سحرها ، وكذلك صور لها بملابس السباحة الوردي ، والملابس الضيقة التي تعمدت إثارة الجدل فيها. تفاعل معها المتابعون بشكل كبير.
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