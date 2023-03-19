نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر تويتر.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة رقيقة وجذابة عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت نرمين في الصورة ليلية، حيث كانت ترتدي فستان زهري منقوش بالورود، ومفتوح ناحية الكتفين، مما جعل كل التعليقات تأتي محملة بالعبارات الرقيقة المحملة بالحب لها وبالإعجاب بجمالها.

واعتمدت الفنانة نرمين الفقي في المكياج على الألوان الناعمة التي تكشف جمال ملامحها، ولم تضع الكثير من الإكسسورات إلا حلق يتناسق مع إطلالتها وجمال وجهها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

“الكبير أوي 6” تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.