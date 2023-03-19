نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اجدع من سما المصري.. شمس الكويتية ولعت الشباب وكل حاجه بانت من قميص النوم المفتوح..ومتابع كفاية كده تعبت .... شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة الكويتية شمس في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثيرين.
حيث نشرت “شمس” ، عبر حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور والفيديو “انستجرام” ، عدة صور جديدة ظهرت فيها مرتدية فستان أصفر بأكمام طويلة ومكشوفة على جانب الصدر ، واعتمدت جديلة. تسريحة شعر ، تبرز جمالها ، وتبنت المكياج الثقيل.
وقد أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بهذه الإطلالة ، فكانت بعض تعليقاتهم كالتالي: (للأناقة والبراعة والجمال أنت أيقونة نادرة) ، (شمس التميز ، الجمال والأناقة) ، (بصراحة شموسة ، أنتِ … حلو جدا) ، (إن شاء الله مظهرك اليوم مجنون).
الجدير بالذكر أن أغنية “معلية” هي أحدث أغنية قدمتها الفنانة الكويتية شمس ، والتي أطلقتها عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديو الشعبية “يوتيوب”.
أغنية “معالية” من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع عمار عدنان. تجاوز عدد مشاهدات الأغنية منذ تقديمها 2 مليون مشاهدة.
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