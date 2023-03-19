كما ولدتها امها.. ظهرت بملابس داخلية مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابع كسحت صافيناز وسما المصري .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار -

نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورًا جديدة على حسابها على Instagram من جلسة تصوير حديثة

وكالعادة أثارت ميريام الجدل بظهورها وهاجمها كثير من المتابعين.

ظهرت ميريام في سروال مفتوح عند الخصر أظهر ملابسها الداخلية

وكانت ميريام قد طرحت مؤخرًا أغنية بأسلوب فيديو كليب بعنوان “عملي” أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت ميريام حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن توجهت إلى جنازة المرحوم وديع وسوف نجل الفنان جورج وسوف ، حيث مكثت دقيقة واحدة فقط وخرجت من صالون الكنيسة ، الأمر الذي تسبب في ارتباك.