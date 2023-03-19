يلا بينا.. مزق فستانها من شدة جمالها عندما تحول المشهد الي حقيقة في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع فنان مشهور .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تواصل النجمة يسرا التحضير لمسلسلها الجديد الذي تشارك من خلاله في الموسم الرمضاني القادم.

واختارت الشركة المنتجة للعمل اسم «حمدالله على السلامة»، وهو من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج جمال العدل.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة أبطال العمل، لبدء التصوير استعدادًا لطرح المسلسل في السباق الرمضاني المقبل 2023.

مسلسل روز وليلى

و كشفت الفنانة نيللي كريم عن بدء التحضيرات لتصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» مع الفنانة يسرا، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من المسلسلات المكونة من 12 حلقة.