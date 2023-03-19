اجدع من سما المصري.. فيديو مسرب سقوط ملابس صافيناز أمام الكاميرا وظهور البتاع أمام الجميع.. والجمهور كسحتي دانا جبر وفيفي عبده .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أسابيع قليلة تفصلنا على احتفالات ليلة رأس السنة 2023، والتي تشهد نشاطًا مكثفًا للراقصات في مصر، نظرًا لإقبال عدد كبير من المواطنين على تلك الحفلات.

وارتفعت أجور الراقصات في ليلة رأس السنة 2023 بشكل كبير عن العام الماضي، مما خلق حالة من الجدل بين المواطنين، بسبب المبالغة في الأجور التي تتقاضاها الراقصات، خاصة وأن بعضهن يتقاضين أجورًا أعلى من أشهر المطربين المصريين والعرب.

وتستعرض «الأسبوع»، أجور الراقصات في حفلات رأس السنة 2023، التي تختلف من راقصة لأخرى حسب الشهرة التي حققتها على مدار السنوات الماضية، وبحسب المقام به حفلها.