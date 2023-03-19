وصلة رقص بلدي ببدلة رقص فاضحة لطبيبة داخل مستشفى ومتابع :ضيعت صافيناز وسما المصري .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعود تفاصيل القصة إلى بدابية العام الجاري، عندما قدمت رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى كراسنويارسك، وصلة رقص شرقي في حفلة رأس السنة بالمشفى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الضوط على الطبيبة بعد الواقعة دفعتها لتقديمها استقالتها بسبب انتشار الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي بدلة رقص وأخذت ترقص أمام طاقم عمل الممرضين والأطباء.

وومن جانبه، قال أندريه لوبتشينكو ممثل مستشفى كراسنويارسك، أن الطبيبة استقالت بعد انتشار فيديو الرقص الشرقي في وسائل الإعلام المحلية في المدينة يظهر احتفال الأطباء بالسنة الجديدة، في نهاية ديسمبر الماضي، ترقص فيه مع مجموعة من النساء رقصا شرقيا.

وأضاف ممثل مستشفى كراسنويارسك في تصريحاته أن الأطباء انتهكوا بفعلهم هذا الحظر المفروض على إقامة مثل تلك الحفلات في المؤسسات الطبية.

واختتم ممثل مستشفى كراسنويارسك تصريحاته بأن «الطبيبة كتبت بنفسها طلب الاستقالة بعد أن عرفت بانتشار الفيديو الذي شوهد من قبل الكثيرين، كما كتب كل من حضر في ذلك الحفل شرحا لإدارة المستشفى عن الواقعة».

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