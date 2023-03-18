اتفرج- انت الان تتابع خبر أخر خطيرة.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة رانيا يوسف، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة ظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية كاجوال، وقامت بربط شعرها إلى الخلف، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “إحساسي بالسعادة يجعل كل ما حولي جميل”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (الجمال كله)، (منورة الدنيا كلها ي أحلي رانيا)، (أحلى من العسل قمر اوي ي جدعان)، (منورة يا برنسيسة)، (بطل العالم في الدلع و الحلاوه)، (قمر يا أحلى فنانة).

فيلم رانيا يوسف

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تصور في الوقت الحالي مشاهدها في فيلم “ورد وريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “ورد وريحان” من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.