ياسمين عبد العزيز… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من صور من احدث ظهور لها.

ظهرت ياسمين باطلالة جذابة فارتدت تيشرت من اللون الأسود واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم يوضح جمالها

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

ياسمين عبد العزيز تشارك في مسلسل ضرب نار المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٣.

ويشاركها العمل عدد من النجوم أبرزهم أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى.

الجدير بالذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تعاونا معا في عده أعمال فنية، وكان آخر أعمالهم مسلسل اللي ملوش كبير الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2020 وحقق نجاح كبير.