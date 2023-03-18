عناق وقبلات حارة: فيديو رومنسي لنادين نسيب نجيم وقصي خولي يُشعل المواقع.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الممثل السوري قصي خولي فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام ظهر فيه مع زميلته الممثلة نادين نسيب نجيم من كواليس مسلسل “وأخيرا” الذي سيُعرض طيلة شهر رمضان المبارك.

وعلّق قصي على الفيديو قائلا: “لله ولي التوفيق. وأخيرا قصة حب لا تنتهي”.

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر الثنائي وهما يتعانقان ويقبلان بعضهما برومنسية.