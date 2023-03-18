سميرة سعيد… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور يكشف تغيير كبير فى ملامحها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - على الرغم أنّها ليست المرّة الأولى إلّا أنّ الجمهور لاحظ تغير ملامح سميرة سعيد بشكلٍ كبير في أحدث إطلالةٍ لها عبر حساباتها الإلكترونيّة.

وقد حلّت النجمة المصرية ضيفة في برنامج “أنغام”، وفي فقرة من الحلقة إنضمّ لها نجلها شادي نابلسي، ولهذه المناسبة نشرت سلسلة من الصور معه وعلّقت بالقول: “حب العمر”.

تغير ملامح سميرة سعيد

في اللقطات المصوّرة الجديدة التي شاركتها النجمة سميرة سعيد مع متابعيها عبر حسابها على إنستقرام، كانت التغيرات في ملامح وجهها واضحة، لذا علّق عدد كبير من رواد السوشيل ميديا على هذا الأمر، وإعتبر عدد كبير منهم أنّ عمليات التجميل باتت من الأولويّات لدى النجمات.

وهناك من علّق بالقول: “واش هاي دابا عندها 64 عام؟؟ ما بقيت فاهم والو!”، وغيرها من الإنتقادات التي طالت هذه المرّة النجمة المصرية.