محمد رمضان ومى عمر… بمشهد خطير .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الفنان محمد رمضان، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لصورة من كواليس فيلمه الجديد “هارلي”، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر 2023.

وظهر رمضان في الصورة مع الفنانة مي عمر وهما يؤديان مشهد أكشن من الفيلم ووجه من خلالها رسالة لمي قال فيها: “من تصوير فيلم هارلي، شكرًا مي عمر على إنك نفذتي مشاهد الأكشن معايا بنفسك دون الاستعانة بدوبلير”.

وتابع: “الإخلاص في العمل بيساوي ثقة في الله نجاح، ميعادنا عيد الفطر، مكاننا السينما”. ووضع أغنية “هارلي” خلفية للفيديو.

ويشارك في فيلم هارلي، نخبة من النجوم، منهم: أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، محمود حميدة، تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

ويعتبر فيلم هارلي هو التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، وذلك بعد مشاركتهما معاً في مسلسل “الأسطورة” الذي عرض في رمضان 2016، وحققا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وضم فردوس عبد الحميد، روجينا، عايدة رياض، هادي الجيار، إخراج محمد سامي.