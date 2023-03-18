ريهام عبدالغفور… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وتألقت ريهام، بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الازرق، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وبعض الاكسسوار الرقيقة.

وكانت ريهام عبدالغفور نجاحا كبيرا بمسلسل “الأصلى” والذى تجسد خلالة شخصية فاطمة “الأصلى”، ابنة أحد كبار التجار لقطع الغيار فى سوق التوفيقية، والذى لديه زوجة ثانية بخلاف والدة فاطمة، وعدد من الأبناء ولكنه يعتمد على “فاطمة” ويعتبرها بمثابة الذراع الأيمن، ولكن مع وفاة الأب يبدأ الصراع والخلافات بين الأشقاء.