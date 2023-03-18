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لاميتا فرنجية… تستعرض مفاتنها بجامبسوت جريء.. .. شاهد الان الجمال

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ، لاميتا فرنجية ، معجبيها ومتابعيها ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مجموعة صور من أحدث جلسة خضعت خلالها ، عرضت فيها رشاقتها.

بدت لاميتا وكأنها ترتدي بذلة رمادية ، كانت ضيقة للغاية ، وطابقتها بأحذية رياضية ونظارات رمادية ، وارتدت شعرها ووضعت القليل من المكياج.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها لاميتا صورة مثيرة للجدل ، حيث إنها تجذب الانتباه دائمًا والعديد من المتابعين حريصون على مشاهدتها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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