لاميتا فرنجية… تستعرض مفاتنها بجامبسوت جريء.. .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ، لاميتا فرنجية ، معجبيها ومتابعيها ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مجموعة صور من أحدث جلسة خضعت خلالها ، عرضت فيها رشاقتها.

بدت لاميتا وكأنها ترتدي بذلة رمادية ، كانت ضيقة للغاية ، وطابقتها بأحذية رياضية ونظارات رمادية ، وارتدت شعرها ووضعت القليل من المكياج.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها لاميتا صورة مثيرة للجدل ، حيث إنها تجذب الانتباه دائمًا والعديد من المتابعين حريصون على مشاهدتها.