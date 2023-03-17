دوا ليبا … ببدلة شفافة تظهر شبه عارية فى أحدث ظهور فى ميلانو.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت المغنية البريطانية دوا ليبا الأنظار إليها أثناء حضورها عرض أزياء لماركة GCDS في أسبوع الموضة بميلانو.

وظهرت دوا ليبا وهي مرتدية بذلة من الدانتيل الشفاف الأسود والمطرز برسمات الورود بتوقيع GCDS.

ومؤخرا، أحيت دوا ليبا حفلا غنائيا في مدريد ضمن جولة Future Nostalgia العالمية.

من ناحية أخرى انتشرت شائعات حول دوا ليبا تفيد بارتباطها بالممثل الإسباني أرون بايبر بعدما شوهد في حفلها الأخير ومن بعدها شوهد الثنائي معًا في احدى الملاهي الليلية يرقصان معًا.