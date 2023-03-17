الصاروخ ندي الكامل صيفت بدري لإظهار التاتو لجديد كسحت سما المصري .. اتفرج أين رسمته

اتفرج- انت الان تتابع خبر ندي الكامل صيفت بدري لإظهار التاتو لجديد .. اتفرج أين رسمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت سيدة الأعمال ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بمشاركة جمهورها صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت ندي الكامل خلال تواجدها في مكان مما، مرتدية بدلة من اللون الأسود المكشوف من منطقة الأذرع والذي كشف عن التاتو التي قامت برسمه على ذراعها، حيث استعرضت مفاتنها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

الغريب أن سيدة الأعمال قامت بإغلاق خاصية التعليق على هذا الظهور، في الوقت الذي تتردد فيه كثير من الأقاويل حول ارتباطها بشكل رسمي مع نجم المهرجانات عمر كمال.