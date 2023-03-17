النجمة العالمية جنيفر لوبيز… بإطلالة ساحرة فى أحدث جلسة تصوير تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لجلسة تصوير جديدة كشفت فيها النقاب عن أحدث خطوط الموضة لإحدى ماركات الأزياء الشهيرة.

وظهرت لوبيز، صاحبة الـ53 عاما، مرتدية زيا أسود لامع، واستكملت إطلالتها بحذاء فضى طويل لامع، ونالت صورها استحسان عدد كبير من الجمهور.

فى وقت سابق، أعلنت جينيفر لوبيز، عن طرح ألبومها الجديد “This Is Me… Now” هذا الصيف.