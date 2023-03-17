منه فضالي… تخطف الأنظار من باريس بإجازة من “سره الباتع” .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها أثناء تجولها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهاء تصوير مسلسل “جعفر العمدة”، مع الفنان محمد رمضان، رغم ارتباطها بتصوير مسلسل “سره الباتع”، للمخرج خالد يوسف.

وتساءل الجمهور عن سبب مغادرة منة تصوير المسلسل رغم أنه من المعروف عن المخرج خالد يوسف عدم إعطاء تصريح لأي فنان يعمل معه بترك أماكن التصوير والسفر خارج مصر.

وعلمت “لها” أن منة حصلت على إجازة من تصوير المسلسل لمدة أربعة أيام للسفر إلى باريس من أجل شراء بعض الملابس والإكسسوارات التي سوف تستخدمها في المسلسل..