هاجر احمد… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار داخل سيارتها الفارهة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع”إنستجرام”.

وظهرت هاجر، في الصور بإطلالة أنيقة داخل سيارة فارهة.

وعلقت هاجر على الصور: “لقد أحببت دائما فكرة ألا أكون كما يتوقع الناس مني أن أكون”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: “الحب، بحبك، جميلة الجميلات، أيقونة جمال، ما شاء الله زي القمر، جمال ودلال، سكر، أجمل امرأة”.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هاجر أحمد، كان فيلم “زومبي” بطولة علي ربيع، دينا محسن، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، تأليف أمين جمال، إخراج عمرو صلاح.