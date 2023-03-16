نسليهان اتاغول… تثير الجدل بظهورها عارية فى فيلمها الجديد.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار مشهد استحمام نسليهان أتاغول في عملها الجديد البلبلة عبر الصفحات الإلكترونيّة، في حين أنّ الجمهوركان بإنتظار العمل الجديد “Ah Belinda” الذي ستُقدّمه النجمة التركية عبر منصة “نتفليكس” الإلكترونيّة، ومن المقرر إنطلاق عرضه في السابع من شهر أبريل المقبل.

مشهد استحمام نسليهان أتاغول في الفيلم

على عكس ما روّج اليه البعض مع تداول برومو الفيلم، فالممثلة التركية نسليهان اتاغول لم تظهر عارية في المشهد الذي فيه تستحم بإستخدام شامبة معيّن، بل كانت ترتدي جامبسوت باللون البيج القريب جداً من لون بشرتها. ولكن حتى مع هذه التفاصيل التي تمّ توضيحها عبر الكثير من التقارير في الصحافة التركية، هاجم عدد كبير من رواد السوشيل ميديا نسليهان على ذلك المشهد!

ويحكي فيلم “Ah Belinda” قصة ممثلة معروفة جداً إسمها “سيفيلاي” وتتمتّع بحياةٍ سعيدة الى أن توافق على تصوير إعلان عن شامبو “Belinda”، وهذا الأمر سييقلب حياتها رأساً على عقب وينقلها إلى عالم شخصيتها الخياليّة. والعمل من إخراج دينيز يورولمازير، كتابة هاكان بونومو، أمّا البطولة ستكون لكل من نسليهان أتاغول، نيسيب ميميلي وسيركان تشاي أوغلو، بالإشتراك مع مجموعة من الممثلين الأتراك.