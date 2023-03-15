مى عمر… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو ” إنستجرام “.

ونشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور لها بلوك كلاسيكي جذاب ، لتنال الصور إعجاب متابعيها مع كتابتهم تعليقات إيجابية لها .

من ناحية أخري كانت أزمة البطولة النسائية تلاحق فيلم «تاج» والمخرجة سارة وفيق، إذ أعلنت مؤخرًا الفنانة مي عمر، اعتذارها عن بطولة فيلم تاج للفنان تامر حسني، وأوضحت مي عمر عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تصوير أحدث أفلامة “هارلي” بجانب الفنان محمد رمضان، لطرحه فى موسم عيدالفطر المبارك.