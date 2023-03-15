لقاء الخميسي… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور فى احدث ظهور لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديو ” إنستجرام”.

وظهرت لقاء بإطلالة بيضاء جذابة، وشعر أسود منسدل على كتفيها، لتنال الصور والعديد من إعجاب متابعيها مع كتابتهم تعليقات إيجابية لها .

وكانت قد نشرت الفنانة لقاء الخميسى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عبر خاصية “الاستوري” ترد فيه على منتقدي الفنانين.

وقالت لقاء الخميسى: “ليه الهجوم على الفنانين بالشكل ده رجاء من الجميع لابد أن نلتزم الهدوء وعدم الهجوم أو الانتقاد اللاذع ليس لدى مانع فى أن تختلف فى الرأى ولكن دون تجريح أو انتقاد غير لائق لازم نتعلم إزاي نحترم الاختلاف ياريت نبطل نهين بعض، ونرفض أفكار بعض كل واحد زي ما تربى، وكل واحد وثقافته وكل شخص له تفاصيله ومعتقداته وأفكاره وثقافته”.