ملكة الجمال ياسمين صبرى… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “جورجينا فرع العرب” ، “قمر” ، “جميلة” ، “ملكة جمال العالم” ، “جورجينا العرب”.

ياسمين صبري تشارك في فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المُقبل.

وقالت ياسمين، خلال لقائها في برنامج “ET” بالعربي: “الفيلم كوميدي وفي نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دمه خفيف وفيلم للعيلة كلها يعني اللي عنده 7 سنين هيتبسط واللي عنده 77 سنة هيتبسط”.

أما عن المسلسلات التي ستتابعها خلال الموسم الرمضاني 2023، فقالت ياسمين: “أي حاجة كوميدي أصلا أنا بحب أضحك”.

وتابعت ياسمين: “عندي فيلم هينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول مرة لـ بطلة مصرية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب، والتدريب على الأكشن غير تدريب الصحة”.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل “فرصة تانية”، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.