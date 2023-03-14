شاهد .. هاندا أرتشيل بطلة ’’أنت أطرق بابي‘‘ تفجر الأنترنت بالبكيني الفاضح والشفاف شوف دلوقتي كيف أظهر كل شيء

شكرا لاهتمامكم بخبر عن هاندا أرتشيل بطلة ’’أنت أطرق بابي‘‘ تفجر الأنترنت بالبكيني الفاضح والشفاف شوف دلوقتي كيف أظهر كل شيء على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - 2023/03/14 الساعة 09:09 مساءً (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل عددًا من الصور الجديدة لها أثناء تواجدها على المسبح بعيدًا عن ضغوطات العمل والنشاطات اليومية.

ظهرت بالبيكيني الجريء ونالت صورتها الكثير من التعليقات الايجابية والتي أشادت بجمالها وأنوثتها وأناقتها، وتكاد تكون أجمل ممثلة تركية حديثة بعد بيرين_سات وتوبا_بويوكستون.

الأتراك لم يهاجموا هاندا ولم يتدخلوا بحريتها الشخصية بما أن تركيا يحكمها نظام علماني، منذ مائة سنة، أي منذ أسسها أتاتورك الذي ترتفع صوره في كل ساحات اسطنبول، والعلمانية تعني فصلالدين عن السلطة، ولا تعني التدخل بشؤون الناس بل تقدّس حرياتهم الشخصية.

وكانت هاندا اشترت منزلًا فخمًا وقالت الصحافة التركية إن سعره بلغ 10 ملايين ليرة تركية، أي أكثر من مليون و428 ألف دولار أميركي، وهذا رقم كبير بالنسبة للشعب التركي الفقير لكنه مبلغًا تافهًا بالنسبة لأصحاب البيوتات الفخمة جدًا لفنانين من الجنسية التركية وغيرها.