إطلالة فنانة لبنانية تعرّضها للهجوم.. ارتدت جمبسوت كشف “تاتو” بمنطقة حساسة من جسدها ..شاهدوا الصور

ابو ظبي - احمد الجزار - تتواجد الفنانة ليال عبود حاليا في استراليا حيث تحيي عدة حفلات غنائية.

ونشرت ليال صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام من حفل أحيته مؤخراً في سيدني، ولفتت الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت “جمبسوت” ضيق وجريء باللون البرتقالي ومكشوف من الجانبين كشف “التاتو” في منطقة حساسة من جسدها.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، فمنهم من تغزل بإطلالة ليال، والقسم الآخر انتقد جرأتها الزائدة واتهمها بالتعري.