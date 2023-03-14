هند صبري… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت هند صبرى فى الصور بإطلالة متميزة وجذابة مرتدية فستان طويل ومعتمدة على المكيب الهادى الذى أبرز جمالها.

وتشارك هند صبرى فى مسلسل “فى مهب الريح” مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وتدور أحداثه حول امرأة تضطر للعودة لمهنة المحاماة بعد سنوات من الغياب، عقب سجن زوجها الذى كان يشغل منصبا هاما، لتواجه العديد من المتاعب مع القضايا التى تحصل عليها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبرى السينمائية فيلم “فضل ونعمة”، بطولة ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومى فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.