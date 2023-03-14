القشطه هيفاء وهبي… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستانًا من اللونين الأبيض والأسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور ما بين منتقد ومُعجب، وجاءت كالتالي،: “الله على الجمال، ملكة، حلاوتك تعدت الحدود، لا قبلك ولا بعدك، كل سنة وانتي أجمل الجميلات، بحبك يا حلوة، أيقونة جمال، صورك ترد الروح، أحبك، ملكة الزين أنتي، جميلة”.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها “تيجي”، على قناتها بموقع “يوتيوب”.

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف”، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.