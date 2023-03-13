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سما المصري تلعب بلياردو بطريقة غريبة .. لن تصدق ماذا فعلت الفاضلة بمؤخرتها .... شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديدًا لها وهي تلعب “البلياردو” على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.

وعلق الكثيرون علي الفيديو الخاص بسما المصري وانهالت عليها الكثير من التعليقات.

ونشرت سما المصري مؤخرًا مقطع فيديو لها وهي تتسوق من البقالة في سوق شعبي، لكنها اختارت أن ترتدي الحجاب لتتنكر، وعلقت: “كان لدي فترة من الوقت لأتنكر، وأذهب إلى السوق لشراء الطعام، وبثها مباشرة. من هناك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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