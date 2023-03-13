مى سليم… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام فيديو من أغنيتها الجديدة ” يا بينتي”.

ظهرت مي سليم في الفيديو وهي ترتدي اطلالة جذابة فارتدت فستان قصير من اللون البيج منفوش من الأسفل واعتمدت ان يكون جزء من شعرها مرفوع ووضعت مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات التي أوضحوا من خلالها مدي حبهم للأغنية.

نشرت الفنانة مي سليم الأغنية عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر محمود عبدالله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، ومن إنتاج ألاء لاشين

الجدير بالذكر ان مي سليم طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “إحنا كبنات”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل دنيا تانيه الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٢

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، والمسلسل من إخراج أحمد عبد العال.