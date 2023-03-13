اجدع من صافيناز .. القشطة فيفي عبدة تحدي اشهر راقصة بوصلة رقص شرقي على واحدة ونص والجمهور: احلى من لورديانا وسما المصري

ابو ظبي - احمد الجزار - دائما ما تنشر الكثير من حياته الخاصة على حساباتي على موقع التواصل الاجتماعي ، الراقصة فيفي عبده ، التي قدمت العديد من الأعمال المؤثرة في السينما المصرية ، وخاصة في مشاهد الرقص.

رغم نجاح فيفي عبده في الدراما المصرية ، إلا أنها تعتبر من أشهر الرخص في تاريخ مصر والوطن العربي ، وقدمت الكثير من الأعمال القوية للغاية

حرصت الفنانة فيفي عبده على استعادة ذكرياتها مع النجمة العالمية سيلفستر ستالون ، عبر حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام.

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: “صورتي مع سيلفستر ستالون من مهرجان كان.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل “مملكة الغجر” بطولة حورية فرغلي ، عزة مجاهد ، أحمد كرارة ، ميار الغيطي ، حازم سمير ، سامح السريتي ، صنعاء شفيع ، صبري عبد. منعم ومحمد حمزة ونجوم آخرون.