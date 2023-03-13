جوزى النطع بيوزع صوري بالملابس الداخلية على اصحابه: صرخة زوجة

ابو ظبي - احمد الجزار - وقفت «ريهام» على سلالم محكمة الأسرة ودموعها تسبق كلماتها وتحاول تجفيفها دون أن يشعر بها أحد، وبدأت تقص سبب لجوئها لمحكمة الأسرة لطلب التطليق بالخلع من زوجها الذي عاشت معه عدة سنوات بعش الزوجية بعد قصة حب تحاكى عنها الكثيرون، ولكنها اكتشفت مؤخرا أن الحب وحده لا يكفي.

وبصوت هادئ تحدثت عن زوجها والحياة الهنيئة التي عاشتها معه في الأشهر الأولى من زواجهما لم يتخللها صراعات مثل باقي العلاقات الزوجية التي سمعت عنها من المحيطين بها، فكان يتغزل في جمالها وجسدها ومفاتنها دوما وقلبها الحنون وقدرتها على الوقوف بجواره في الأزمات.

وكان يعشق شراء الـ«لانجري» لها بمبالغ كبيرة معللا ذلك بأنه يريدها دائما ملكة متوجة في أحضانه كل ليلة، ويدون هذه اللحظات بصور تذكارية لها وهي مرتدية الـ«لانجري» فور ارتدائها له مع وضع لمسات خفيفة من مستحضرات التجميل، وكانت حينها تتجمل لتظهر في أجمل صورها لتلبي رغبة زوجها في أن تظهر في أحسن حال كل ليلة في الوقت الذي لا يبخل عليها بأي شيء ليحقق ذلك.