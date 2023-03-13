ملكة جمال مصر رانيا يوسف …بوصله رقص رائعه تحدت الراقصه جوهره داخل احد المولات بالتجمع الخامس جننت الشباب.. اتفرج علي المهلبيه

ابو ظبي - احمد الجزار - ذره خجل ولا كسوف الفنانه رانيا يوسف تقوم بتحدي الراقصه جوهره في احد المولات بالتجمع الخامس وقامت بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه امام الجميع وبعدها قامت بنشرها على صفحتها الرسميه

وانتشر الفيديو على جميع المنصات واثاره جدلا كبير داخل الوسط الفني واشتهرت الفنانه رانيا يوسف داخل الافلام وخارجها وانها تثير الجدل كثيرا خلال الفتره السابقه بعد قيامها بالفستان ابو بطانه الذي تحدث عنه الجميع داخل الوسط الفني.. .. شاهد الان الفيديو قبل الحذف

انتشر فيديو خلال ساعات للفنانه رانيا يوسف وهي تقوم بوصله رقص مع الراقصه المشهوره داخل الوطن العربي جوهره وهي تقوم بتحدي الفنانه رانيا يوسف داخل احد المولات الشهيره بالتجمع الخامس امام الحضور