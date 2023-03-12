غادة عادل… تثير الجدل بإطلالة جريئة تحدث بلبلة بين المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة المصرية غادة عادل ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب مجموعة من الصور التي نشرتها من المغرب، على هامش تكريمها في الدورة 28 من “مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط”.

وأطلت عادل بـ”توب” سوداء قصيرة ومكشوفة البطن من دون أكمام، بالإضافة إلى بنطال أسود اللون.

من ناحية أخرى، كشفت عادل عن استئناف تصوير فيلم “أهل الكهف”، بعد انتهاء موسم رمضان المقبل، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام.

وقالت غادة في تصريحات صحافية إنها تلقت مكالمة هاتفية من المخرج عمرو عرفة أكد لها فيها استئناف تصوير الفيلم، الذي توقف لظروف إنتاجية، عقب موسم رمضان مباشرة.