اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي بفستان أحمر جرئ.. فنانات ظهروا بملابس جريئة أبرزهم هدى الاتربي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يحرص الكثير من الفنانين على مشاركة كل متابعيهم لحظاتهم الرائعة، وأثناء الـ 24 ساعة الماضيين رصدنا لكم صور أجرئ الإطلالات الخاصة بالفنانات، وجاءت من خلال حساباتهم الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
إطلالة هيفاء وهبي الجريئة
وظهرت الفنانة هيفاء وهبي بالفستان الأحمر الجريء وخطفت جميع الأنظار، وذلك عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت الصورة على إعجاب الجميع.
هدى الاتربي بفستان أسود قصير
وأطلت الفنانة هدى الإتربي وخطفت أنظار الجميع إليها، وذلك بعدما ارتدت فستان أسود قصير كثيراً، ووضعت الصورة على صفحتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت الصورة على إعجاب كل من يتابعها.
أحدث إطلالة لفرح الزاهد
وجاءت أحدث إطلالة للفنانة الشابة هنا الزاهد من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها “ضبابية من الدرجة الأولى”، وتعتبر من أحدث الإطلالات المميزة والجديدة التي خطفت بها أنظار جميع محبيها.