اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي بفستان أحمر جرئ.. فنانات ظهروا بملابس جريئة أبرزهم هدى الاتربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحرص الكثير من الفنانين على مشاركة كل متابعيهم لحظاتهم الرائعة، وأثناء الـ 24 ساعة الماضيين رصدنا لكم صور أجرئ الإطلالات الخاصة بالفنانات، وجاءت من خلال حساباتهم الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة هيفاء وهبي الجريئة

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي بالفستان الأحمر الجريء وخطفت جميع الأنظار، وذلك عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت الصورة على إعجاب الجميع.