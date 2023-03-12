رمز الجمال ياسمين صبرى … بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين في الصور بفستان أنيق وجذاب خلال حضورها أحد عروض الماركات العالمية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:”ماشاء الله على الجمال، حلوة جدا، جورجينا العرب، الملكة، القنبلة المصرية، محلاك، جمالك، جميلة جدا، قمر، ملكة جمال مصر”.

وكانت ياسمين صبري، أعلنت مؤخرا عن انطلاق تصوير عملها الفني الجديد دون الكشف عن أي تفاصيل تخص التجربة.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت تدوينة بجانبها (كلاكيت تصوير)، وعلقت: “بداية”.