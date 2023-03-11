تارا عماد … تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وظهرت تارا عماد فى الصور بإطلالة جريئة، مرتديةً فستانا أخضر طويلا، ومعتمدة على المكيب الهادى الذى أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة تارا عماد فيلم “المطاريد”، تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار،وإخراج ياسر سامى، وتدور أحداث المطاريد فى إطار كوميدى حول صلاح (أحمد حاتم) الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فيالأرياف، بما فيها نادى كرة القدم.