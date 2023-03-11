بالأسود المخملي .. رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود المخملي الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات الجذابة التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.