لاميتا فرنجية… لبست أضيق فستان عندها في هذا الظهور المثير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية لجلسة تصوير في الساعات الماضية وقامت بنشر​، صور جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال تواجدها في مكان مكا ، مرتدية فستان من اللون الأوف وايت المكشوف من منطقة الصدر والبطن والأجل والضيق للغاية مع نظارة شمسية بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة قائلة فتاة الصيف.