مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من السعودية.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بعض الصور الجديدة لها، من حضورها حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ونشرت مي الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستان سوارية باللون الأسود، وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون، وبعض الإكسسوارات الرقيقة التي زادت من جمالها وتألقها.

وعلقت الفنانة مي عمر على الصور قائلة: “ليلة ساحرة مع ذكريات الموسيقار هاني شنودة استمتعنا فيها بموسيقى، وأغاني رائعة بضيافة معالي المستشار تركي آل الشيخ”.