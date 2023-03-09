درة … تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة من بيروت .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة درة، بمشاركة جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها من بيروت، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة مرتدية فستانا باللونين الأبيض والأسود، بأكمام شفافة، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن الجريء.

تشارك درة في السباق الرمضاني بمسلسل الأجهر، الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، ناهد السباعي، خالد زكي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومثير.