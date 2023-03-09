بسبب هذا الفيديو الفاضح .. صاحبة قناة “أنوش” في قبضة الآداب .... شاهد الان

كتب – محمود سعيد:

قال المحامي أشرف فرحات، إن مباحث الآداب ألقت القبض على صاحبة قناة “يوميات أنوش” بقسم شرطة المعصرة في حلوان بتهمة بث فيديوهات تحوي محتوى جنسي.

وكان “فرحات” تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 310724 عرائض إلكترونية يتهم مالكة “قناة أنوش” ببث محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعل علني فاضح، والإساءة للمجتمع المصري.

وأوضح مقدم البلاغ أن مباحث الآداب ضبطت مع المتهمة اثنين هاتف محمول بهما عدد من المقاطع التي تتنافى مع قيم المجتمع، وتحرض على الفسق والفجور، ومستندات توضح ما تحصل عليه مقابل بث الفيديوهات وتشير إلى ربحها 1000 دولار أسبوعيًا.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتباشر النيابة التحقيق مع المتهمة.